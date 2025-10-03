viernes, 3 de octubre de 2025

Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco

 


Fue hospitalizada.

Una joven de 25 años protagonizó esta madrugada un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Circulaba en una bicicleta y cayó al pavimento. Fue trasladada al Hospital.

Según unas jóvenes que estaban tomando mates en las inmediaciones, la ciclista chocó con una moto que estaba estacionada en la calle.

Sin embargo, cuando arribaron la Policía, y la ambulancia del SAME, la moto ya había sido retirada.

Ocurrió en avenida Vieytes entre Solís y Entre Ríos, ante la plaza General Paz, a la altura de la cortada de Corrientes.

