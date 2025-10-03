Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco

Fue hospitalizada.
Una joven de 25 años protagonizó esta madrugada un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Circulaba en una bicicleta y cayó al pavimento. Fue trasladada al Hospital.
Según unas jóvenes que estaban tomando mates en las inmediaciones, la ciclista chocó con una moto que estaba estacionada en la calle.
Sin embargo, cuando arribaron la Policía, y la ambulancia del SAME, la moto ya había sido retirada.
Ocurrió en avenida Vieytes entre Solís y Entre Ríos, ante la plaza General Paz, a la altura de la cortada de Corrientes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales de Chacabuco: Susto en un comercio - Altercado - Moto secuestrada
Todavía se habla de esto:
- Estafaron a un vecino de Chacabuco con una compra de dólares
- Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Policía en un barrio por una situación
- Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona
- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco
- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
No hay comentarios:
Publicar un comentario