"Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"

Queja de familiares de una joven fallecida.
Los padres de Stephanie Fonseca, joven que falleció a raíz de las lesiones que sufrió en un choque, reconocieron que temen que el caso quede en la impunidad.
Volver a Chacabuquero.
Lorena Albornoz y Javier Fonseca compartieron con Chacabuquero una nota pedida en la que de expresan sobre la Investigación del caso.
Centraron aus críticas en Jonatan Alberto Schmidt , quien manejaba el coche que chocó con la moto que guiaba la joven. Recordaron que se fue del lugar del accidente y se presentó horas después. También contaron los antecedentes del vecino.
Este es un fragmento de la nota:
De más está decir que este personaje no sólo viola la ley, también causa profunda tristeza e indignación en nuestra familia y en los amigos de Stefy que observan con temor que este caso quede en total impunidad. Para la fiscalía de Chacabuco sólo hay una moto en contramano y una desobediencia de manejo. Para esta justicia no cuenta el abandono de persona que es agravante de todo hecho vial, no cuenta la fuga inmediata del lugar del hecho con los evidentes propósitos de evitar la prueba de alcoholemia, la identificación del chofer y la violación de la medida de no manejar.
Los padres y madres que hemos perdido a nuestros hijos, siguiendo el ejemplo de las Madres del Dolor luchamos y lucharemos por justicia y denunciaremos todos los atropellos a la ley, que es lo que deseamos expresar en estas líneas para conocimiento de la sociedad.
Esperamos justicia y nos negamos a creer en la impunidad, basta de faltarle el respeto a la vida.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
Todavía se habla de esto:
- Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco
- Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco
- "Ese perfil de Facebook es trucho"
- Homenaje en la entrada de Chacabuco
- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario