Colocarán más luces LED en la ciudad de Chacabuco

El Intendente Municipal, Darío Golía, estuvo esta mañana reunido con el Consejo de Administración, técnicos y funcionarios de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, evaluando el avance de los trabajos y coordinando acciones y proyectos en el marco del plan de desarrollo para Chacabuco.
Golía resaltó que el plan de mejoras en la iluminación, que se viene llevando adelante, apunta a una ciudad ordenada, prolija y segura. En esta etapa se instalarán luminarias LED en 400 cuadras, como ya se ha realizado en los accesos Juan XXIII e Hipólito Yrigoyen, donde puede observarse el cambio que estas obras generan en toda la traza.
Asimismo, el Jefe Comunal adelantó que próximamente se comenzará con el recambio de equipos LED en el acceso Elguea Román, un importante corredor productivo e industrial, donde recientemente se instaló un semáforo de última tecnología. También se continuará con la renovación lumínica en avenidas estratégicas como Máximo Gil, Frondizi, Alsina y Perón.
En cuanto a la pavimentación, la semana próxima se iniciarán las obras sobre cuatro cuadras de la calle Dr. Fernández, en el tramo comprendido entre avenida Saavedra y acceso Elguea Román, con el objetivo de descomprimir y mejorar el tránsito vehicular.
