Policiales: Emergencia en un puente - Accidente - Piedras - y algo más

Breves.
Puente. Esta mañana, la policía de Chacabuco asistió a una persona de sexo femenino que deambulaba por un puente de la variante Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona pidió auxilio para la misma ante la posibilidad de que saltara al vacío.
El personal de la fuerza de seguridad contuvo a la vecina y facilitó su traslado al hospital municipal en ambulancia.
Ocurrió en el kilómetro 212, sobre las vías del tren.
Se recuerda que la Variante Chacabuco de la ruta 7 no está habilitada.
Accidente. Esta mañana se registró un accidente de tránsito en acceso Hipólito Yrigoyen y Carlos Gardel.
Participaron dos motos. Una persona fue trasladada al Hospital.
Piedras. Un vecino pidió ayuda a la Policía esta mañana dado que su ex pareja estuvo arrojando piedras contra su vivienda.
La mujer se fue del lugar antes de la llegada del patrullero.
Ocurrió en el barrio de la Cambicha.
Citaciones. He Jugado de faltas de Chacabuco cita a los siguientes vecinos con carácter de urgente: Arce Emiliano, Berruti Macarena, Cardascia Sofia Belén, Gómez Florencia, Otero Andrea Natalia, Santillan Felipe Antonio, Vargas Marcelo Fabián.
