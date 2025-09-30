martes, 30 de septiembre de 2025

Video: Así fue el rescate en Ardion Chacabuco


Esta mañana.

En el video se puede ver el trabajo realizado por los bomberos voluntarios de Chacabuco para rescatar a un trabajador que había sufrido un accidente en las alturas en la planta de Ardion.



Volver a Chacabuquero.

Se utilizó el móvil con escalera para poder facilitar el descenso del accidentado en camilla hasta la ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital municipal. 

