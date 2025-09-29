lunes, 29 de septiembre de 2025

Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco

 


Prestación.

Fue presentada la nueva edición de la fiesta del cosechero de Morse. 



Volver a Chacabuquero.

El evento se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en esta localidad del partido de Junín. 

Habrá exposición, desfile y recitales todas las noches. Algunas de las presentaciones artísticas son con entrada arancelada.

El 3 de octubre en el fogón de bienvenida con entrada gratuita se presentarán La Síncopa, Los Bagualeros y La Bonita de Rawson.

El 4 de octubre en la inauguración oficial el Himno Nacional será entonado con la interpretación musical de la Banda Municipal Bimbo Marsiletti de Chacabuco.

Por la tarde se presentarán Valeria López Vila y Nicolás Membriani, y por la noche, En Clave Nochera y Ema Medrano.

Y el domingo 5 de octubre la grilla artística es la siguiente: La Otra Junta, Vicente Mora, Los Charros, Daniela Luna y Gastón en Banda.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Anunciaron la pavimentación de más cuadras de Chacabuco

- Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia

- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco

- Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco

- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco 

Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado

- Video: Rescate en una vivienda de Chacabuco

- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes

- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco

Chacabuquero: Mix:

- Deportistas de Chacabuco finalistas

- Luminarias nuevas

- Partidos postergados



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)