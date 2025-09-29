Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco

Prestación.
Fue presentada la nueva edición de la fiesta del cosechero de Morse.
Volver a Chacabuquero.
El evento se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en esta localidad del partido de Junín.
Habrá exposición, desfile y recitales todas las noches. Algunas de las presentaciones artísticas son con entrada arancelada.
El 3 de octubre en el fogón de bienvenida con entrada gratuita se presentarán La Síncopa, Los Bagualeros y La Bonita de Rawson.
El 4 de octubre en la inauguración oficial el Himno Nacional será entonado con la interpretación musical de la Banda Municipal Bimbo Marsiletti de Chacabuco.
Por la tarde se presentarán Valeria López Vila y Nicolás Membriani, y por la noche, En Clave Nochera y Ema Medrano.
Y el domingo 5 de octubre la grilla artística es la siguiente: La Otra Junta, Vicente Mora, Los Charros, Daniela Luna y Gastón en Banda.
