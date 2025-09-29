Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco

Afortunados.
Aprid Taller Protegido de Chacabuco dio a conocer el resultado del último sorteo mensual de su rifa.
Ganadores:
1er premio Nro 1924, Rosa Leonarda
2do premio Nro 2839, dado de baja
3er premio Nro 1277, Hugo Sasone.
El sorteo fue el sábado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco
- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco
Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta
Todavía se habla de esto:
- Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado
- Video: Rescate en una vivienda de Chacabuco
- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes
- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco
- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco
- Deportistas de Chacabuco finalistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario