lunes, 29 de septiembre de 2025

Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco

 

Afortunados.

Aprid Taller Protegido de Chacabuco dio a conocer el resultado del último sorteo mensual de su rifa. 



Volver a Chacabuquero


Ganadores:

1er premio Nro 1924, Rosa Leonarda 

2do premio Nro 2839, dado de baja

3er premio Nro 1277, Hugo Sasone.

El sorteo fue el sábado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco 

- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco 

Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco: Demorado en un barrio - Accidentado hospitalizado

- Video: Rescate en una vivienda de Chacabuco

- Futuros bomberos de Chacabuco viajaron a un encuentro de cadetes

- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco

Chacabuquero: Mix:

- Deportistas de Chacabuco finalistas

- Luminarias nuevas

- Partidos postergados




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)