martes, 30 de septiembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Ángela Magdalena Blanco y José Ramón Pascucci, 25 de septiembre de 2025

.



