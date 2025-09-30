Piden informes sobre una obra de canalización en Chacabuco

Nota pedida.
A raíz de inquietudes planteadas por vecinos, desde nuestro Bloque presentamos un proyecto de minuta de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo información precisa sobre las tareas de canalización realizadas en calle Castelli, desde Casale hasta la Escuela N° 33.
La intervención consistió en la remoción de tierra en los laterales de la calzada, generando un canal de considerable extensión, ancho y profundidad que, al momento, no cuenta con entubamiento ni conexiones que aseguren la correcta circulación del agua.
Entre los puntos centrales del pedido, solicitamos se aclare:
- Si existen estudios hidráulicos y ambientales que avalen su ejecución.
- Si está prevista la colocación de caños en los cruces de calles para garantizar la circulación del agua.
- Qué destino tuvo la tierra extraída y qué presupuesto se asignó a la obra.
- Si habrá medidas de señalización, considerando que la calle Castelli es un acceso habitual a la Escuela N° 33.
- Si la obra forma parte de un plan integral hidráulico que prevea su extensión hasta el Río Salado
Firma:
Bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Chacabuco
