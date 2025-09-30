Se recuperaron muy pocas jaulas del acoplado que volcó en Chacabuco

Carga de pollos.
A 20 días del vuelco del acoplado cargado con pollos en la ruta 7 los transportistas solamente lograron recuperar una pequeña parte de las jaulas que se llevaron personas no identificadas.
Volver a Chacabuquero.
El siniestro Vial ocurrió el pasado 10 de septiembre por la noche en el kilómetro 211 y tuvo repercusión nacional por la cantidad de personas que se llevaron las aves y las jaulas.
Chacabuquero pudo hablar con una de las responsables del transporte. Cabe recordar que a través de este medio solicitaron a la población datos para poder recuperar lo que kes sustrajeron.
Se trata de Valeria Vispo, quien comentó que hasta el momento sólamente se pudieron recuperar 23 de las 200 jaulas que fueron sustraídas aquella noche.
Es poco más del 10 por ciento del total.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Video: Así fue el rescate en Ardion Chacabuco
- Bomberos: rescate en Ardion Chacabuco
- Descuentos para jubilados de la Anses en supermercados: el caso de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Una vecina fue agredida en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Anunciaron la pavimentación de más cuadras de Chacabuco
- Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco
- Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia
- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco
- Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco
- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco
Policiales de Chacabuco: Robo en la ciudad - Choque en la ruta
No hay comentarios:
Publicar un comentario