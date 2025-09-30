Policiales de Chacabuco: Recuperó la moto - Robo en una casa

Breves.
Moto. Una vecina dio a conocer a través de las redes sociales que recuperó la moto que le robaron.
Se trató del rodado sustraído en la noche del domingo en la calle Domínguez.
La foto que acompaña esta nota muestra cómo fue encontrada la moto, sin los plásticos del carenado.
Robo. Un vecino puso en conocimiento de la policía que sufrió un robo en su casa.
Le sustrajeron garrafas de gas, una pileta, y una consola de video juegos.
Los ladrones habría circulado en moto.
Ocurrió en Gutiérrez, cerca de la ruta 7.
