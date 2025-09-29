Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia

Oficial.
El doctor Rafael Federico Di Tomasso prestó juramento para asumir el cargo de Defensor oficial del fuero Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Junín.
Desde fines de mayo esperaba asumir en el cargo al que accedió luego de un proceso de selección en el que participó la Legislatura provincial.
La foto que acompaña esta nota fue publicada en sus redes sociales por el presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco Tomás Domínguez.
