Mix: Deportistas de Chacabuco finalistas - Luminarias nuevas - Partidos postergados

Breves.
Finalistas. La delegación de Chacabuco sigue cosechando éxitos en los Juegos Bonaerenses. En esta oportunidad, la Boccia Paralímpica ha dado dos nuevos clasificados para las finales que se llevarán a cabo en Mar del Plata del 13 al 17 de octubre.
Los Clasificados:
- Clara Alzola: Demostró su habilidad y precisión en el juego, asegurando su lugar en la final.
- Diego "El Demonio" Francolino: Con su experiencia y destreza, se unió a Clara en la clasificación para las finales.
El Equipo Técnico:
- Prof. Damian Berti: Entrenador y Juez Nacional, quien ha sido fundamental en la preparación y apoyo de los atletas.
- Sergio Marino: Completa el equipo técnico.
La delegación de Chacabuco estará representada por la Escuela Municipal Paralímpica, la Escuela Especial "María Rosa Canale" y el Centro de Día. Esta representación es un orgullo para la ciudad y demuestra el compromiso con el deporte paralímpico.
Las finales de Boccia Paralímpica se llevarán a cabo en Mar del Plata del 13 al 17 de octubre.
En Adultos Mayores que competiran en deporte y Cultura, Cultura y Deportes juvenil.
Luminarias. Con el objetivo de mejorar la seguridad y el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos, se instalaron cinco nuevas luminarias en distintos sectores del predio.
Dos de ellas fueron colocadas en la punta del galpón, en la zona donde se realiza la descarga diaria de los residuos recolectados para su posterior reciclaje. Las tres restantes se instalaron en otros puntos estratégicos del lugar, aprovechando los mástiles ya existentes.
Esta mejora busca optimizar las condiciones de trabajo y reforzar la seguridad en las instalaciones.
Suspendidos. Liga Deportivade Chacabuco informó que debido al mal estado de los campos de juego se resuelve suspender la programación de fútbol del día Domingo 28/09 de las categorías formativas y Sub 23 y todo el Fútbol Femenino
Sigue vigente la programación del partido de Primera división que van a disputar los clubes River Plate y Racing Club en el Elio Muahape a partir de las 16 hs.
