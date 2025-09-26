Cambio en la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Con el paso del tiempo hubo modificaciones en los anuncios relacionados con la situación meteorológica en Chacabuco y la zona.
Ya no hay alerta por vientos fuertes para este viernes, aunque las ráfagas atravesarán la ciudad a lo largo del día.
En cuanto a la alerta amarilla por tormentas fuertes se extiende desde la madrugada hasta el mediodía del sábado.
No obstante, está pronosticada lluvia para la noche de este viernes.
