Habrá un campeonato argentino de velocidad con caballos en Chacabuco

Fin de semana.
Este fin de semana en el campo del Centro Tradicionalista El Mojón de Chacabuco habrá un campeonato argentino de carreras de cuarto se milla a caballo además de otras competencias camperas.
Volver a Chacabuquero.
Será el sábado desde las 11.00 y el domingo a las 9.00. Entrada libre y gratuita.
Habrá carreras, pruebas de velocidad con barriles y estacas, aparte campero, pruebas de rancho y morfología.
El campo de El Mojón está ubicado en Villegas a dos cuadras de la ruta 7.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja por una persona que está rondando por el centro de Chacabuco con un palo
Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco
- Amenazado en el centro de Chacabuco
- "Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"
- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Golía participó en la inauguración de un negocio en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario