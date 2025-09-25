jueves, 25 de septiembre de 2025

Habrá un campeonato argentino de velocidad con caballos en Chacabuco

 


Fin de semana.

Este fin de semana en el campo del Centro Tradicionalista El Mojón de Chacabuco habrá un campeonato argentino de carreras de cuarto se milla a caballo además de otras competencias camperas.



Volver a Chacabuquero.

Será el sábado desde las 11.00 y el domingo a las 9.00. Entrada libre y gratuita.

Habrá carreras, pruebas de velocidad con barriles y estacas, aparte campero, pruebas de rancho y morfología.

El campo de El Mojón está ubicado en Villegas a dos cuadras de la ruta 7.


