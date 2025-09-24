Golía participó en la inauguración de un negocio en Chacabuco

Miércoles
El Intendente Municipal, Darío Golía, estuvo presente en la apertura del nuevo local comercial de una reconocida marca de ropa de trabajo y campo, en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue recibido por el titular de la firma, Gabo Nazar, y por el gerente comercial en Chacabuco, Diego Vercelli.
Golía felicitó a Nazar y a Vercelli por haber elegido a Chacabuco en este contexto tan complejo para el país, destacando que Pampero es una marca nacional que emplea a más de 6.000 familias en todo el territorio.
“Esto contribuye al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad, además de la generación de nuevos puestos de trabajo”, expresó el jefe comunal.
Por su parte, Nazar subrayó el buen estado de la ciudad, su potencial económico, el desenvolvimiento comercial y el desarrollo productivo que la caracterizan.
Cabe destacar que, además de Pampero, Nazar es propietario de Cardón, otra de las marcas líderes en el mercado textil nacional.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"
- Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada
- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco
- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco
- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario