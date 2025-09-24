miércoles, 24 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Celia.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Cesia Celia Vespasiano viuda de Roldán "Porota". Falleció ala 92 años. Casa de duelo: La Plata 498. Sepelio mañana a las 9.00.

Participan en su fallecimiento sus hijos Daniel y Patricia Roldán, sus nietos Diego, Gonzalo, Jeremías, nieta política Ana y su bisnieta Isela.



