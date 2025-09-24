Que en paz descanse: Celia.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Cesia Celia Vespasiano viuda de Roldán "Porota". Falleció ala 92 años. Casa de duelo: La Plata 498. Sepelio mañana a las 9.00.
Participan en su fallecimiento sus hijos Daniel y Patricia Roldán, sus nietos Diego, Gonzalo, Jeremías, nieta política Ana y su bisnieta Isela.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada
- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco
- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco
- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario