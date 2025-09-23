Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave

La primavera...
Nubosidad y temperaturas variables. Así son los primeros días de la primavera en Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Mañanas frescas y tardes agradables parece ser la lógica para esta semana.
Sin embargo, ya hay un pronóstico de lluvia según el Servicio Meteorológico Nacional.
Es el sabado 27 de septiembre el día en el podría llover, por la mañana. Inicio del fin de semana y jornada en la que el planetario móvil estará en el centro de la ciudad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
Todavía se habla de esto:
- Entrega en el Patio de los Intendentes
- Asalto en un sector alejado del centro de Chacabuco
- Accidente de tránsito en la tarde de Chacabuco
- Hallaron sin vida al joven buscado en Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Fallecimiento de un paciente en el Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hurto en un negocio de Chacabuco
- Un susto en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario