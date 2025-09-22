lunes, 22 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descansen: Mariano y Gregorio.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

   

- Mariano Martín Soria "Colo". Falleció a los 28 años. Casa de duelo: Doctor Fernández 570. Sepelio mañana a las 11.00


- Gregorio Leonel Ponce. Falleció el 19 de septiembre de 2025 a los 19 años. Casa de duelo: Tonelli 39. Sepelio mañana a las 12.00



Necrológicas recientes: QEPD


