Mix de Chacabuco: Pozo - Reunión con emprendedores - Entrega en el Patio de los Intendentes

Breves
Pozo. Un vecino alertó sobre un pozo que está aumentando de tamaño a la vera de la ruta 7, a la altura de la intersección con el acceso Juan XXIII.
Según dijo, el pozo puede ser peligroso para la gente que transita por esa zona.
Compartió las fotos que encabezan esta nota.
Reunión. En la tarde de hoy, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, mantuvo una reunión con autoridades de Mariápolis y de la empresa Pasticcino.
El encuentro tuvo como finalidad abordar la necesidad de reconstruir el camino de acceso de 3 km de longitud que está en jurisdicción de Junín
Durante la reunión, las partes coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto y asumieron el compromiso de coordinar acciones que permitan dar una respuesta a esta demanda.
Sillas. En el mediodía de hoy, en el Patio de los Intendentes, Darío Golía, encabezó el acto de entrega de cinco sillas de ruedas destinadas a los CIC de Chacabuco y a una niña en forma particular.
CILSA ya ha entregado 36 sillas de ruedas en Chacabuco.
