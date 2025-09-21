domingo, 21 de septiembre de 2025

Retuvieron una moto y labraron varias infracciones en Chacabuco



Comunicado.

La Subsecretaría de Tránsito informa que, en el marco de los habituales operativos de control, se procedió a la interceptación de una motocicleta en calle Callao y Mendoza que circulaba con escape antirreglamentario, sin luces, chapa patente, casco, ni la documentación reglamentaria correspondiente.



Volver a Chacabuquero.

De manera paralela, el cuerpo de Inspectores labró actas de infracción a camiones y acoplados estacionados en zonas no permitidas, como así también a vehículos ubicados sobre la ciclovía.

Asimismo, se continúa intimando a los propietarios de vehículos en estado de abandono en la vía pública para que procedan a su retiro en el menor plazo posible, atento a que los mismos representan un riesgo para la seguridad de la comunidad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Incidentes en una vivienda de Chacabuco

- Murió un accidentado entre Chacabuco y Junín 

- Robaron dos veces en una casa quinta de Chacabuco

- Necrológicas II

- Chacabuco tiene 3 nuevos graduados universitarios 

- Se terminó la tensión en el barrio de Chacabuco

- Pesar por el fallecimiento de una doctora que trabajaba en Chacabuco

- Video: Tensión en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares

- Choque en el amanecer de Chacabuco

- Mix:

Sigue la busqueda de un joven

- Agradecimiento

- Ayuda para un lesionado

Todavía se habla de esto:

- Incidentes en un negocio de Chacabuco

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco 

- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado

- Robo en un barrio de Chacabuco

- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro

- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)