Retuvieron una moto y labraron varias infracciones en Chacabuco

La Subsecretaría de Tránsito informa que, en el marco de los habituales operativos de control, se procedió a la interceptación de una motocicleta en calle Callao y Mendoza que circulaba con escape antirreglamentario, sin luces, chapa patente, casco, ni la documentación reglamentaria correspondiente.
De manera paralela, el cuerpo de Inspectores labró actas de infracción a camiones y acoplados estacionados en zonas no permitidas, como así también a vehículos ubicados sobre la ciclovía.
Asimismo, se continúa intimando a los propietarios de vehículos en estado de abandono en la vía pública para que procedan a su retiro en el menor plazo posible, atento a que los mismos representan un riesgo para la seguridad de la comunidad.
