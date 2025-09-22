lunes, 22 de septiembre de 2025

Hurto y sorpresa en un negocio de Chacabuco

 

De noche. 

Durante la madrugada se registró un hurto en un kiosco de la ciudad de Chacabuco.



Una mujer se llevó mercadería sin pagar aunque el encargado se dio cuenta y llamó a la Policía.

Una botella de whisky y un paquete fueron el botín.

Trascendió que un patrullero dio con la acusada en una recorrida por la zona. Al ser cursados sus datos en la base de datos de la Policía se detectó que tenía activo un pedido de detención activo por desobediencia.

El kiosco esta ubicado en inmediaciones de la plaza 5 de Agosto.


