Le robaron a una vecina de Chacabuco

Una vecina hablé con toda Chacabuquero que en las últimas horas se registró el robo de una moto.
Ocurrió en Villegas entre Corrientes y Entre Ríos en el anochecer del domingo.
Esta es una foto de la moto:
