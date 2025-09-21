domingo, 21 de septiembre de 2025

Chacabuco tiene 3 nuevos graduados universitarios

 


Titulados.

Tres vecinos de Chacabuco se graduaron recientemente en una carrera universitaria.



Volver a Chacabuquero.

Terminaron la Tecnicatura en Gestión se Tecnologías Agropecuarias de la Universidad Tecnológica Nacional.

Oriana Zocchi, Candela García y Alesis Mansilla son los primeros egresados de esta carrera dictada en General Pinto, en el marco del Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La mesa evaluadora estuvo integrada por Javier García, Eugenia Oyenard y el Marcelo García.


