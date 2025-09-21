Chacabuco tiene 3 nuevos graduados universitarios

Titulados.
Tres vecinos de Chacabuco se graduaron recientemente en una carrera universitaria.
Volver a Chacabuquero.
Terminaron la Tecnicatura en Gestión se Tecnologías Agropecuarias de la Universidad Tecnológica Nacional.
Oriana Zocchi, Candela García y Alesis Mansilla son los primeros egresados de esta carrera dictada en General Pinto, en el marco del Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mesa evaluadora estuvo integrada por Javier García, Eugenia Oyenard y el Marcelo García.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se terminó la tensión en el barrio de Chacabuco
- Video: Tensión en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares
- Choque en el amanecer de Chacabuco
- Sigue la busqueda de un joven
Todavía se habla de esto:
- Incidentes en un negocio de Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado
- Robo en un barrio de Chacabuco
- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro
- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI
No hay comentarios:
Publicar un comentario