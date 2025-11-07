Schmidt: "No soy el que embiste"

Nota pedida del imputado en el caso de Stephanie Fonseca.
Viendo que los hechos que se suceden en la causa penal en mi contra se mediatizan todo el tiempo al punto tal de hablar en un medio nacional sobre mi persona, se me realiza un escrache constantemente por lo que considero necesario además de defenderme judicialmente usar el derecho a réplica en los medios y por única vez vengo a mostrar cómo fue el accidente.
Volver a Chacabuquero.
Los videos son claros, no soy quien embiste sino que por el contrario es la motocicleta que por la alta velocidad no logra evitar chocarme y se puede observar como hizo más de tres cuadras en contramano.
Que por supuesto que la pérdida de una vida es lamentable pero pido que miren la velocidad de cada uno, que no existía posibilidad de evadir el choque, ni de esquivar hacia un lado u otro , también se ve la circulación en contramano y sin casco.
Y respecto a mi carnet hay una causa aparte donde aporte prueba de que mi carnet estaba vigente al momento de este lamentable hecho.
Firma:
Jonatan Schmidt DNI 37.942.807
