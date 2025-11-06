jueves, 6 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Mario 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 -  Mario Alberto Schianchi. Falleció a los 64 años. Casa de duelo: Catamarca 730. Sepelio hoy a las 16.30




