Ordenaron bajar un cartel de venta en Chacabuco

El Juzgado de Faltas de Chacabuco mandó a retirar un cartel de venta de una propiedad porque infringía una ordenanza.
Se trata de una resolución en contra de las franquicias inmobiliarias y en línea con lps intereses del Centro de Martilleros de Chacabuco cuyos integrantes ven a las primeras como una competencia desleal.
La ordenanza 8937/21 dispone: "Prohíbase en el Partido de Chacabuco, la publicación en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo, disponiendo la remoción inmediata de publicidad de este tipo que pudiere existir en el radio del Partido de Chacabuco".
Una franquicia inmobiliaria es un modelo de negocio donde una empresa matriz (franquiciador) otorga a un individuo o empresa independiente (franquiciado) el derecho a usar su marca, sistemas y experiencia para operar una agencia inmobiliaria. A cambio de una tarifa inicial y un pago continuo, el franquiciado obtiene acceso a la marca reconocida, capacitación, tecnología y soporte del franquiciador, lo que le permite iniciar su negocio sin tener que empezar desde cero.
La empresa detrás del negocio inmobiliario se llama Re/Max y entre sus servicios está la venta de franquicias.
El juez Ernesto Felice resolvió comisionar a los agentes del área de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad a remover un cartel ubicado en inmediaciones de 25 de Mayo y Avellaneda.
