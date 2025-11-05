miércoles, 5 de noviembre de 2025

Secuestraron rodados de dos tipos en los operativos de Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco secuestró vehículos en el marco de los controles realizados en la ciudad cabecera.



En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Alem y San Lorenzo, y Bordenave de Cacho y Saavedra  se retuvieron 1 automóvil y 8 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria.

Detalles: 4 motos sin chapa patente, 2 por falta de luces, 3 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio, y 1 acta de infracción por circular utilizando el teléfono.


