Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco

Nota pedida.
Vivo frente al anexo deportivo del Centro Los Marinos.
Les pido a los responsables de la entidad que vean si pueden cortar el pastizal que hay sobre calle San Luis ya que es una calle oscura.
No hay luz y encima de noche se mete gente.
Lo mismo pasa sobre la Conte Veronelli.
Hay gente que sale del trabajar a las 00.30 de la noche y tiene que dar toda la vuelta porque es un peligro esa calle.
Firma:
Griselda
