miércoles, 5 de noviembre de 2025

Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco

 




Vivo frente al anexo deportivo del Centro Los Marinos.



Les pido a los responsables de la entidad que vean si pueden cortar el pastizal que hay sobre calle San Luis ya que es una calle oscura. 

No hay luz y encima de noche se mete gente.

Lo mismo pasa sobre la Conte Veronelli. 

Hay gente que sale del trabajar a las 00.30 de la noche y tiene que dar toda la vuelta porque es un peligro esa calle.




Griselda


