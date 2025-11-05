Video: Devolvieron la vereda de Chacabuco y brindaron una explicación

Versiones.
Fue devuelto el Porfirio patagónico que dos mujeres se llevaron de la vereda de una vivienda de la ciudad de Chacabuco a mediados de octubre de 2025.
Fue luego de varios días y gracias a la publicación del video en el cual se veía como era retirado el material de la construcción y cargado en un auto particular en horas de la madrugada.
Chacabuquero estuvo en la casa del dueño del pórfido y también mantuvo comunicación vía WhatsApp con una de las mujeres que se lo había llevado.
En el video que acompaña esta nota está la explicación de lo ocurrido según la mujer.
