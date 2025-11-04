Motos y licencias retenidas en Chacabuco

Detalles.
Móviles y motos de Tránsito en conjunto con Policía Comunal, participaron en un operativo de prevención sobre Arenales y 9 de Julio y Liniers y Duberty, recorrido en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía firmó dos contratos de obra e hizo un anuncio para Chacabuco
- "En nuestro barrio hay falta de mantenimiento"
- Aspirantes de Policía de la región vinieron a Chacabuco
- Video: se llevaron los materiales de la vereda de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos: Vuelco en la ruta 7
- Hallazgo en una vivienda deshabitada de Chacabuco
- Secuestraron más motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Novedades en el caso del teléfono robado en Chacabuco
- Video: Le robaron en Chacabuco y una cámara captó algo
- Vecina asustada se refugió en un negocio de Chacabuco
- Finde: Fiestas en Mom, Junín y una queja en Chacabuco
- Se supo la cantidad de motos retenidas en Chacabuco durante octubre
- Se reanuda la paritaria municipal en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Un patrullero chocó con una bicicleta: menores hospitalizados
- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario