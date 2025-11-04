martes, 4 de noviembre de 2025

Motos y licencias retenidas en Chacabuco

 


Detalles.

Móviles y motos de Tránsito en conjunto con Policía Comunal, participaron en un operativo de prevención sobre  Arenales y 9 de Julio y Liniers y Duberty, recorrido en distintos puntos de la ciudad.



Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.



