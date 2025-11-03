Se reanuda la paritaria municipal en Chacabuco

Tras los paros. Golía viajó a La Plata.
El gobierno local convocó a los sindicatos a una nueva reunión de la Comisión de Relaciones Laborales.
Volver a Chacabuquero.
Esto ocurre luego de dos semanas en las que la Asociación Trabajadores del Estado realizó paros de 24 y 48 horas en reclamo de aumento salarial y bono.
El encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Cultura el jueves por la mañana.
Este lunes el intendente Rubén Darío Golía viajó a La Plata para participar en la presentación del presupuesto 2026 del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la foto se puede ver a empleados municipales realizando tareas de despeje de las luminarias en las calles de Chacabuco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Un patrullero chocó con una bicicleta: menores hospitalizados
- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja de una vecina de Chacabuco: "Estoy indignada"
- Muchos heridos en un choque en la autopista 7
- Se amplió la duración de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Participaron muchos vecinos en la misa en el cementerio de Chacabuco
- Recorrida por la Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson
- Incidentes por un robo en un sector de Chacabuco
- Secuestraron motos y licencias por causar disturbios en Chacabuco
- Cuenta DNI: la fecha del descuento en carnicerías y otros beneficios para Chacabuco y la zona
- Choque en el centro de Chacabuco
- Retuvieron motos y licencias en dos puntos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario