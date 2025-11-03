lunes, 3 de noviembre de 2025

Se reanuda la paritaria municipal en Chacabuco

Tras los paros. Golía viajó a La Plata.

El gobierno local convocó a  los sindicatos a una nueva reunión de la Comisión de Relaciones Laborales.



Esto ocurre luego de dos semanas en las que la Asociación Trabajadores del Estado realizó paros de 24 y 48 horas en reclamo de aumento salarial y bono.

El encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Cultura el jueves por la mañana.

Este lunes el intendente Rubén Darío Golía viajó a La Plata para participar en la presentación del presupuesto 2026 del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En la foto se puede ver a empleados municipales realizando tareas de despeje de las luminarias en las calles de Chacabuco.

