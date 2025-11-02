Muchos heridos en un choque en la autopista 7

Carmen de Areco.
Un saldo de 12 personas heridas dejó un choque que se registró en la autopista 7 entre Carmen de Areco y San Andrés de Giles, en la noche de este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un automóvil y un SUV. Ocurrió en inmediaciones de la bajada a Gouin, en el kilómetro 130.
Los bomberos voluntarios de Carmen de Areco participaron en las tareas de rescate.
Los heridos fueron trasladados al hospital de la vecina ciudad.
La foto de la nota fue publicada por Gloria Úbeda.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja de una vecina de Chacabuco: "Estoy indignada"
- Se amplió la duración de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Participaron muchos vecinos en la misa en el cementerio de Chacabuco
- Recorrida por la Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson
- Incidentes por un robo en un sector de Chacabuco
- Secuestraron motos y licencias por causar disturbios en Chacabuco
- Cuenta DNI: la fecha del descuento en carnicerías y otros beneficios para Chacabuco y la zona
- Choque en el centro de Chacabuco
- Retuvieron motos y licencias en dos puntos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motociclista accidentado en un barrio de Chacabuco
- Alerta Meteorológica en comienzo del mes para Chacabuco y la zona
- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con problemas de salud
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Hubo operativo en este lugar problemático de Chacabuco
- Queja de vecino de Chacabuco: "Es un quilombo insufrible"
No hay comentarios:
Publicar un comentario