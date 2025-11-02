domingo, 2 de noviembre de 2025

Queja de una vecina de Chacabuco: "Estoy indignada"

 


Nota pedida.

Me chocó una Volkswagen Suran hace más de una semana y todavía no me llamó nadie, ni un policía, ni una autoridad, nadie.



El choque fue en pleno centro de la ciudad, en Primera Junta y Zapiola, entre las 22:45 y las 23:00 del jueves 23/10, y la persona se dio a la fuga.

¿Y las cámaras de seguridad? ¿No funciona ninguna?

¿Todavía no pudieron encontrar nada? ¿O qué pasa?

Voy a la comisaría y ni bola me dan.

A ver si alguien se hace cargo: policía, DDI, centro de monitoreo, cámaras del municipio, intendente…

¡Alguien tiene que responder!


Firma:

Lucía


