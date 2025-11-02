Queja de una vecina de Chacabuco: "Estoy indignada"

Nota pedida.
Me chocó una Volkswagen Suran hace más de una semana y todavía no me llamó nadie, ni un policía, ni una autoridad, nadie.
Nota pedida.
El choque fue en pleno centro de la ciudad, en Primera Junta y Zapiola, entre las 22:45 y las 23:00 del jueves 23/10, y la persona se dio a la fuga.
¿Y las cámaras de seguridad? ¿No funciona ninguna?
¿Todavía no pudieron encontrar nada? ¿O qué pasa?
Voy a la comisaría y ni bola me dan.
A ver si alguien se hace cargo: policía, DDI, centro de monitoreo, cámaras del municipio, intendente…
¡Alguien tiene que responder!
Firma:
Lucía
