Choque en el centro de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró en un accidente de tránsito en el centro de la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y un auto. 

Según los vecinos, el coche arrastró al rodado de menor porte y se fue del lugar.

Se pidió la presencia de una ambulancia.

No obstante, la conductora de la moto no fue trasladada al Hospital.

Varios móviles policiales se dieron cita en el lugar del choque.

Ocurrió en Almirante Brown y Padre Doglia.


