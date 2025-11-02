domingo, 2 de noviembre de 2025

Secuestraron motos y licencias por causar disturbios en Chacabuco

 


Madrugada.

El Area de Tránsito de la Municipalidad realizó controles durante la madrugada del domingo.



En Operativos dinámicos y de prevención en conjunto con la Policía comunal y Patrulla Rural, en Ruta 7 Km 203 (los tubos), acceso Hipólito Yrigoyen y Ruta 7, Corredor nocturno, Av Vieytes y Corrientes, Lamadrid y Urquiza, Acceso Juan XXlll y Calle 649, Colectora Ruta 7(parque industrial) personal apostados sobre las plazas y plazoletas, con recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad se retuvieron 10 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio (algunas de las mismas realizando disturbios).


