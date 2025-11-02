Incidentes por un robo en un sector de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un incidente en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino pidió ayuda a la Policía y al menos 2 patrulleros llegaron hasta el lugar donde estaba ocurriendo la situación.
Los incidentes estuvieron relacionados con las derivaciones del robo de una moto ocurrido en las últimas horas.
Se trató de una moto Honda Tornado. El dueño del rodado había llegado al domicilio donde sucedió el incidente, por datos aportados por otros vecinos.
Hubo una situación violenta entre la víctima del robo y el morador de la casa.
La moto fue recuperada en el lugar y la persona que vive en el domicilio donde se encontraba fue trasladada al Hospital a raíz de las lesiones que sufrió. Fue en calidad de aprehendido.
Ocurrió en inmediaciones de Rocha y Mitre.
