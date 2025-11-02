Cuenta DNI: la fecha del descuento en carnicerías y otros beneficios para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Un nuevo mes ha comenzado y CuentaDNI, una de las billeteras digitales más usadas en Chacabuco, renueva sus beneficios.
Cabe recordar que en Chacabuco, además de los descuentos que se ofrecen en toda la provincia, hay otros particulares que se ofrecen en supermercados locales por compras mínimas de 30.000 pesos.
Esta es la lista de beneficios:
-Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30 por ciento de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a 26.700 pesos en consumos.
-Comercios de cercanía: 20 por ciento de descuento todos los viernes. Tope de 4.000 pesos por viernes, que se alcanza con 20.000 pesos en consumos.
-Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35 por ciento de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de 6.000 pesos por persona, que se alcanza con 17.000 pesos en consumos.
-Ferias y mercados bonaerenses: 40 por ciento de descuento todos los días. Tope de 6.000 pesos por semana por persona (equivalente a un ticket de 15.000 pesos).
-Universidades: 40 por ciento de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de 6.000 pesos por semana, por persona (equivalente a 15.000 pesos en consumos).
-Librerías: 10 por ciento de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
-Farmacias y perfumerías: 10 por ciento de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
-Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
