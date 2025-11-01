sábado, 1 de noviembre de 2025

Más datos del motociclista accidentado en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche 

Esta noche un motociclista necesitó asistencia en un barrio de Chacabuco. 



Al parecer, cayó del rodado en el que iba circulando, sufriendo lesiones, y luego se dirigió a su casa. Tiene 22 años y presentó una herida cortante en el cuero cabelludo.

La policía solicitó que se hiciera presente una ambulancia del SAME. Fue trasladado al Hospital.

El vecino pidió ayuda a la Policía por teléfono desde Guardia Nacional entre Padre Doglia y Avellaneda. 

El lesionado sería de apellido Segovia.



