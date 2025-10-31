Daño en un negocio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se constató un daño en un negocio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El dueño llamó a la Policía.
Se trató de la ruptura del vidrio de la ventana de un local en el que funciona un taller.
Al parecer no ingresaron al comercio.
Ocurrió en inmediaciones de 12 de Febrero y Dorrego.
Traslado. Una mujer mayor de edad fue trasladada por la policía a la comisaría de la familia para radicar una denuncia. Fue tras protagonizar altercados con su pareja en la vía pública en presencia de sus hijos.
Ocurrió en Arenales y 12 de Febrero.
La Policía llegó al lugar por llamados de vecinos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Soy jubilada: necesito dinero para comida y pagar los servicios"
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco
- Seminario de Boina de Fieltro
- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más
- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Joven agredida en un barrio de Chacabuco
- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"
- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco
- Granaderos a caballo en una fiesta
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco
- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario