Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco

Este jueves.
Este jueves 30 de octubre, a partir de las 8.45, se llevará adelante en el Teatro Italiano la 2° Jornada de Actualización Hospitalaria.
Volver a Chacabuquero.
Durante el encuentro, profesionales de la salud de diversas ramas compartirán los últimos avances en salud hospitalaria.
Expondrán: Marianella Geloso, Josefina Violante, Natalin Balbo, Luisina Cicerchia, Cecilia Viciconte, Fernando Saldarini, Pablo Negri, Mariela Nawojczyk, Fabián Molina, Mónica Pascuccio, Nicolás Puchetta, Jorge Cavagna, Virna Ventimiglia, Sabina Muñoz, Laura Barnech, Celeste Trotti, Hernando Soto, Guillermo Diuzeide, María Alicia Pagola.
La edición anterior, celebrada también en nuestra ciudad, ocurrió en el mes de noviembre de 2024, en donde se permitió conocer y debatir acerca de avances y proyectos que hacen a la gestión de la salud.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja de vecina de Chacabuco: "No es lugar para una cancha"
- Los ganadores de la rifa del Hogar Miguel Gil de Chacabuco
- Una empresa de Chacabuco cambió su estructura jurídica
- Anuncian cambios en la App móvil de Estacionamiento Medido en Chacabuco
- Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco
- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro
- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario