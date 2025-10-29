miércoles, 29 de octubre de 2025

Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco

 


Esta mañana.

La conductora de una moto fue trasladada al Hospital esta mañana a raíz de un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

La mujer iba circulando y cayó el pavimento. Rozó con el manubrio de la moto un SUV Renault que también estaba en movimiento en el mismo sentido.

Al parecer, la mujer tuvo algún tipo de problema de salud previamente a la caída. Se trataría de un mareo.

La accidentada es de apellido Gallo y tiene 75 años.

Carnicería el corte perfecto Chacabuco
Carnicería El Corte Perfecto

Fue asistida por vecinos, agentes de Tránsito, Policía y por personal del Hospital municipal. 

Iba en una moto Gillera 110cc

Ocurrió en Cervantes entre Salta y San Luis


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro

- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento

- Estas son todas las carreras terciarias y universitarias que se podrán cursar en Chacabuco

- Escape de gas en un barrio de Chacabuco

- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

- Principio de incendió en el centro de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron la moto

- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)