Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco

Esta mañana.
La conductora de una moto fue trasladada al Hospital esta mañana a raíz de un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La mujer iba circulando y cayó el pavimento. Rozó con el manubrio de la moto un SUV Renault que también estaba en movimiento en el mismo sentido.
Al parecer, la mujer tuvo algún tipo de problema de salud previamente a la caída. Se trataría de un mareo.
La accidentada es de apellido Gallo y tiene 75 años.
Fue asistida por vecinos, agentes de Tránsito, Policía y por personal del Hospital municipal.
Iba en una moto Gillera 110cc
Ocurrió en Cervantes entre Salta y San Luis
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro
- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento
- Estas son todas las carreras terciarias y universitarias que se podrán cursar en Chacabuco
- Escape de gas en un barrio de Chacabuco
- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Principio de incendió en el centro de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario