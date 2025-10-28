martes, 28 de octubre de 2025

Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

 


Afortunados.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.



Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.


Los ganadores fueron:

  - 05102 adquirido por Yesica Pellegrini 

  - 10228, adquirido por Liliana Andriola

  - 00790, adquirido por Verónica Izurieta

  - 05319, adquirido por Diego Arreguez

  - 00518, adquirido por Daniel Chilo


