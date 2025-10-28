Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.
Los ganadores fueron:
- 05102 adquirido por Yesica Pellegrini
- 10228, adquirido por Liliana Andriola
- 00790, adquirido por Verónica Izurieta
- 05319, adquirido por Diego Arreguez
- 00518, adquirido por Daniel Chilo
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos
- Principio de incendió en el centro de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron licencias de conducir en Chacabuco
- Finde: Fiestas en Rawson, Junín, Bragado y globos en Mercedes
- Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires
- Accidentada en la tarde de Chacabuco
- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
Elecciones: datos oficiales de Chacabuco
- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario