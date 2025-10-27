Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana fue hallada sin vida una persona en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Familiares llamaron al 911 para pedir la presencia de personal de salud en el lugar.
También fue la Policía.
Se trataría de una mujer.
Ocurrió en el barrio Parque Chacabuco en inmediaciones de Pueyrredón y Aristóbulo del Valle.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"
Elecciones: datos oficiales de Chacabuco
- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Secuestraron 10 motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
Elecciones: datos oficiales de Chacabuco
- Tendencia: En Chacabuco se impuso la Libertad Avanza
- "Queja por falta de respuesta ante una fiesta con peleas y música alta en Chacabuco"
- Retuvieron una moto en Chacabuco
- Choque a metros de un centro de votación de Chacabuco
- Votó Golía en Chacabuco y habló de la boleta única
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco
- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario