lunes, 27 de octubre de 2025

Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana fue hallada sin vida una persona en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ipplis heladería Chacabuco
Ipplis heladería 

Familiares llamaron al 911 para pedir la presencia de personal de salud en el lugar.

También fue la Policía.

Se trataría de una mujer.

Ocurrió en el barrio Parque Chacabuco en inmediaciones de Pueyrredón y Aristóbulo del Valle.

La Nueva Granja Chacabuco
La Nueva Granja

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"

 Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Secuestraron 10 motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

 Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

- Tendencia: En Chacabuco se impuso la Libertad Avanza

- "Queja por falta de respuesta ante una fiesta con peleas y música alta en Chacabuco"

- Retuvieron una moto en Chacabuco

- Choque a metros de un centro de votación de Chacabuco

- Votó Golía en Chacabuco y habló de la boleta única

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Se vota en Chacabuco

- Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco

- Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco 

- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco




 

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)