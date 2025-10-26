Se vota en Chacabuco

Afluencia.
La elección legislativa nacional se está desarrollando con tranquilidad en Chacabuco.
Se observa un poco más de afluencia a las urnas que en los comicios provinciales.
El paisaje es totalmente distinto en los centros de votación con la implementación de la Boleta Única. Ya no hay cuartos oscuros.
En una mesa de la Escuela 10 a las 10.00 había votado el 12 por ciento del padrón.
Por otro lado, uno de los primeros en votar fue el ex intendente Julián Domínguez.
Fue en la Escuela 45.
