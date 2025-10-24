viernes, 24 de octubre de 2025

"Dono este triciclo a quien lo necesite"

 


Ofrecimiento.

Un lector de Chacabuquero informó que tiene para donar un triciclo para personas con problemas de movilidad. 



Volver a Chacabuquero.

Se llama Juan Fernández y vive en Salto. Sin embargo, no tiene problema en trasladar el rodado a Chacabuco.

Como se puede ver, el triciclo se mueve con un mecanismo que se acciona con las manos.

"Yo soy de Chacabuco pero vivo desde hace 20 años vivo en Salto -comentó Fernández-. De esas bicis ya donamos cinco".

Para contactar a Juan, llamar al 2474514581.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

