"Dono este triciclo a quien lo necesite"

Ofrecimiento.
Un lector de Chacabuquero informó que tiene para donar un triciclo para personas con problemas de movilidad.
Volver a Chacabuquero.
Se llama Juan Fernández y vive en Salto. Sin embargo, no tiene problema en trasladar el rodado a Chacabuco.
Como se puede ver, el triciclo se mueve con un mecanismo que se acciona con las manos.
"Yo soy de Chacabuco pero vivo desde hace 20 años vivo en Salto -comentó Fernández-. De esas bicis ya donamos cinco".
Para contactar a Juan, llamar al 2474514581.
