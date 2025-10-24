Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco

Esta noche.
En la noche del jueves ocurrió un accidente de tránsito de la ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos autos y un camión.
Tomaron participación los bomberos voluntarios de Carmen de Areco. No hubo heridos pero la ruta quedó obstruida por los vehículos involucrados.
Ocurrió en el kilómetro 142.
Por otro lado se supo que los bomberos voluntarios de Carmen de areco también participaron en las tareas de asistencia en un choque entre un auto y una bicicleta que se dio en la ruta 51 cerca de la intersección con la ruta 7. Según la información que trascendió falleció el ciclista.
