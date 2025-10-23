jueves, 23 de octubre de 2025

Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró otro accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y un SUV.

La persona de sexo femenino que ya va el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia.

Sección de San Juan y Deán Funes.


