"UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"

Ningún gobierno que se diga popular puede mirar para otro lado mientras sus empleados públicos caen por debajo de la línea de pobreza.
UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal y acompaña el reclamo de las y los trabajadores municipales
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Chacabuco expresamos nuestro total respaldo al paro y reclamo legítimo de las y los trabajadores municipales organizados en ATE, frente a la vergonzosa propuesta salarial presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal.
El ofrecimiento del 1,5% mensual para octubre y noviembre es una provocación a la inteligencia y a la necesidad de los trabajadores, que día a día sostienen con esfuerzo el funcionamiento del Estado local. En un contexto de inflación desbordada y crisis económica profunda, esta propuesta no solo resulta insuficiente, sino que expone el desinterés y la falta de sensibilidad social del Ejecutivo, que parece gobernar de espaldas a la realidad que viven las familias trabajadoras de Chacabuco.
Mientras los precios aumentan, los alquileres suben y los alimentos se vuelven inalcanzables, el Municipio se niega a reconocer lo que corresponde: una recomposición salarial real y retroactiva, que repare la pérdida acumulada en los últimos meses. No alcanza con discursos de compromiso si en los hechos se ajusta sobre los salarios de quienes menos tienen.
Desde UPCN sostenemos que no puede haber Estado presente si se empobrece a sus propios trabajadores, y que ningún gobierno que se diga popular puede mirar para otro lado mientras sus empleados públicos caen por debajo de la línea de pobreza.
Por eso, acompañamos con firmeza la medida de fuerza convocada por ATE para este jueves 23 de octubre, y exigimos al Ejecutivo Municipal que deje de dar la espalda al pueblo trabajador y se siente a discutir con responsabilidad, respeto y voluntad política real.
Las y los trabajadores municipales no son un gasto: son quienes todos los días garantizan la salud, la educación, el mantenimiento, la atención y los servicios que sostienen la vida cotidiana de toda la comunidad. Merecen respeto, reconocimiento y salarios dignos.
Desde UPCN Chacabuco llamamos a la unidad de todos los trabajadores del Estado, porque la dignidad no se negocia.
Seguiremos presentes, organizados y en lucha, por un salario justo y por un Estado que no abandone a quienes lo sostienen con su trabajo.
UPCN Chacabuco
En defensa del salario, la justicia social y la dignidad de las y los trabajadores estatales.
