El Sindicato de Trabajadores Municipales se declaró en Alerta y Movilización en Chacabuco

Interrupción de la paritaria municipal.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de chacabuco se declaró en alerta y movilización ante la interrupción de las reuniones de la comisión de relaciones laborales en el marco de la paritaria municipal.
El gremio pidió al intendente municipal reanudar las conversaciones por el aumento de sueldo y solicitó una reunión personal con el jefe comunal.
En la carta que fue presentada esta mañana en el Palacio Municipal se aclara que si el sindicato no obtiene una respuesta favorable avanzará con medidas de fuerza.
Para el gobierno de Rubén Darío Golía esto significa que por el momento este sindicato no realizará un paro.
Cabe recordar que la Asociación Trabajadores del Estado ha convocado a un paro para este jueves 23 de octubre de 2025.
